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بايدن يستضيف ميركل في البيت الأبيض الخميس المقبل

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - بايدن يستضيف ميركل في البيت الأبيض الخميس المقبل

السبت 10 يوليه 2021

يستضيف الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس المقبل، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في البيت الأبيض.

 

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، الجمعة، إن "الرئيس بايدن سيستضيف المستشارة الألمانية في البيت الأبيض يوم 15 يوليو/تموز الجاري".

 

وأضافت ساكي: "زيارة المستشارة ميركل ستؤكد عمق العلاقات الثنائية بين الدولتين".

 

وتابعت: "سيناقش الزعيمان التزامهما بالتعاون الوثيق بشأن مجموعة من التحديات المشتركة، بما في ذلك إنهاء جائحة فيروس الجديد (كوفيد-19) والتصدي لخطر التغير المناخي، وتعزيز الرخاء الاقتصادي والأمن الدولي على أساس قيمنا الديمقراطية المشتركة".

 

وكانت العلاقات بين البلدين مرت بمرحلة توتر في ظل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب السابقة بشأن تقاسم الأعباء ومشروع خط أنابيب الغاز (نورد ستريم 2) بين ألمانيا وروسيا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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