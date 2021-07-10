شكرا لقرائتكم خبر عن «غوتيريش»: المساعدة الإنسانية عبر الحدود شريان حياة للملايين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بقرار مجلس الأمن الصادر أمس، الذي تقرر بموجبه تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود في شمال غرب سوريا من خلال معبر واحد هو باب الهوى الحدودي.

وقال غوتيريش في بيان منسوب للمتحدث باسمه ستيفان دوجاريك: إن المساعدة الإنسانية عبر الحدود تظل شريان الحياة بالنسبة لملايين الأشخاص في المنطقة وخارجها، حيث ستضمن إعادة التفويض، استمرار المساعدة الإنسانية لأكثر من 3.4 ملايين شخص محتاج، بما في ذلك مليون طفل.

وبحسب بيان الأمين العام، تواصل الأمم المتحدة العمل مع جميع الأطراف لتسهيل القوافل عبر الخطوط، لتوسيع الاستجابة الشاملة مع استمرار تنامي الاحتياجات الإنسانية.

ودعا الأمين العام جميع أطراف النزاع، إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية لجميع الأشخاص المحتاجين، وفقاً للقانون الإنساني الدولي.