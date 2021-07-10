اخبار العالم

بايدن يستضيف ميركل في البيت الأبيض الخميس المقبل

0 نشر
اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بايدن يستضيف ميركل في البيت الأبيض الخميس المقبل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بايدن يستضيف ميركل في البيت الأبيض الخميس المقبل

السبت 10 يوليه 2021

الخليج 365

يستضيف الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس المقبل، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في البيت الأبيض.

 

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، الجمعة، إن "الرئيس بايدن سيستضيف المستشارة الألمانية في البيت الأبيض يوم 15 يوليو/تموز الجاري".

 

وأضافت ساكي: "زيارة المستشارة ميركل ستؤكد عمق العلاقات الثنائية بين الدولتين".

 

وتابعت: "سيناقش الزعيمان التزامهما بالتعاون الوثيق بشأن مجموعة من التحديات المشتركة، بما في ذلك إنهاء جائحة فيروس الجديد (كوفيد-19) والتصدي لخطر التغير المناخي، وتعزيز الرخاء الاقتصادي والأمن الدولي على أساس قيمنا الديمقراطية المشتركة".

 

وكانت العلاقات بين البلدين مرت بمرحلة توتر في ظل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب السابقة بشأن تقاسم الأعباء ومشروع خط أنابيب الغاز (نورد ستريم 2) بين ألمانيا وروسيا.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا