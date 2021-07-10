شكرا لقرائتكم خبر عن 200 ألف جنيه غرامة عدم توفير سبل حماية العاملين بمجال المخلفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يهدف القـانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، لوضع أُطر جديدة للتعامل مع منظومة المخلفات بمختلف أنواعها، وذلك من خلال تشريع يهدف لضبطها وتعزيز الاستفادة منها وفى نفس الوقت حماية العاملين في هذه الأنشطة، وفيما يلي نستعرض العقوبات المنصوص عليها في التشريع بشأن حماية العاملين.

ووفقا للقانون

يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادتين (18، 19) من هذا القانون.

ويجوز للمحكمة الحكم بوقف الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد علي ستة أشهر، ولها أن تقضي بإلغاء الترخيص.

وفي حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.

وتنص المادة (18):

يلتزم المرخص له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات أن يمارس هذا النشاط بطريقة سليمة صحيا وبيئيا في المواقع والمنشآت المخصصة لذلك وفقًا لأحكام هذا القانون، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير ممارسة تلك الأنشطة بطريقة سليمة صحيا وبيئيا.

كما تنص المادة (19):

يلتزم المرخص له عند ممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بتوفير تدريب وتأهيل لجميع العاملين الذين يرتبط عملهم بممارسة أي من تلك الأنشطة، كما يلتزم بتوفير سبل الحماية اللازمة لهم تنفيذًا لقواعد السلامة والصحة المهنية المنصوص عليها في القانون المنظم لشئون العمل.