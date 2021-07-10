شكرا لقرائتكم خبر عن هايتي تطالب بقوات لتأمين البلاد بعد اغتيال رئيسها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طلبت هايتي من الأمم المتحدة إرسال قوات للمساعدة في تأمين البلاد، ولا سيما البنية التحتية الرئيسية، وذلك بعد اغتيال الرئيس جوفينيل مويس.

جاء ذلك في رسالة بعث بها مكتب رئيس الوزراء إلى مكاتب الأمم المتحدة في هايتي واطلعت رويترز عليها.

وجاء في الرسالة المؤرخة في السابع من يوليو- تموز، وهو اليوم الذي قُتل فيه مويس بالرصاص في منزله، أن الهدف هو "دعم جهود الشرطة الوطنية، الهادفة إلى إعادة الأمن والنظام العام في جميع انحاء البلاد".

ولا بد أن يوافق مجلس الأمن الدولي، على نشر قوات حفظ سلام أو شرطة تابعة للأمم المتحدة في هايتي.