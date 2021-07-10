شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يعزز التعاون مع الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي حرصه على تعزيز وترسيخ علاقات التنسيق ‏والتعاون بين البرلمان العربي ونظيره الجزائري، والارتقاء بها إلى أعلى المستويات، خدمةً لقضايا الأمة العربية وتحقيق ‏تطلعات شعبها في العيش الكريم.‏

وهنأ العسومي، في بيان له أمس، النائب إبراهيم بوغالي بمناسبة انتخابه رئيسًا للبرلمان الجزائري، متمنيًا له التوفيق في أداء مهامه المقبلة في ظل مرحلة مهمة من مسيرة التطور الديمقراطي وتعزيز المشاركة السياسية في الجزائر.

وانتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الجزائري الوطني أمس الأول النائب المستقل إبراهيم بوغالي رئيساً للمجلس.

وفاز بوغالي على منافسه النائب عن حركة مجتمع السلم، بأغلبية أصوات النواب في جلسة علنية للمجلس.