شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضحايا مبنى فلوريدا المنهار إلى 78 قتيلا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة ضحايا مبنى سيرفسايد السكني في جنوب ولاية فلوريدا الأمريكية، الذي انهار جزئيا قبل أكثر من أسبوعين، إلى 78 شخصا، مع استمرار عمليات البحث عن ضحايا في أنقاض المبنى.

وقال مديرو عمليات الإغاثة إنه مع بحث الحفارت في كتل الأسمنت المحطم والحديد الملتوي بحثا عن ضحايا وليس ناجين، تم العثور على 14 ضحية جديدة أمس الجمعة.

وقالت دانيلا ليفين كافا عمدة مقاطعة ميامي دايد، في مؤتمر صحفي مقتضب، إن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 78 شخصا في أعقاب الانهيار الجزئي لمبنى تشاملبين تاورز ساوث يوم 24 يونيو الماضي.