هايتي توضح سبب طلبها قوات أمريكية على أراضيها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أوضح ماتياس بيير وزير شؤون الانتخابات في هايتي، حقيقة طلب بلاده إرسال قوات أمريكية على أراضيها.

وأكد الوزير أن الطلب يهدف إلى حماية منشآت بنية تحتية رئيسية بعد اغتيال الرئيس جوفينيل مويز هذا الأسبوع.



وقالت جالينا بورتر المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين في وقت سابق أمس الجمعة إنها لا تستطيع تأكيد تقديم هايتي لمثل هذا الطلب.

وكانت الشرطة في هايتي أعلنت، أن "الكوماندوز المسلح المسؤول عن اغتيال رئيس البلاد جوفينيل مويز، يتكون من 26 كولومبيا وأمريكيين اثنين".

ولا تزال السلطات في هايتي تشن حملة أمنية موسعة لملاحقة المتورطين ومنفذي إطلاق الرصاص على الرئيس الراحل جوفينيل مويز.



من جانب آخر، قال وزير الدفاع الكولومبي، إن نتائج التحقيقات الأولية في حادث الاغتيال تكشف تورط عسكريين كولومبيين متقاعدين.

وكان سفير هايتي لدى الولايات المتحدة الأمريكية بوكيت إدموند أكد أن من اغتالوا "مويز" مرتزقة "محترفون" تنكروا في زي عناصر أمريكية ومن المحتمل أنهم غادروا البلاد.