السعودية توافق على استخدام لقاح "موديرنا" الأمريكي ضد كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض- (د ب أ):

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية، مساء الجمعة، موافقتها على تسجيل لقاح فيروس كورونا "موديرنا"، الأمريكي ‎وذلك بعد أن تقدمت الشركة بطلب الموافقة على اعتماده.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"مساء الجمعة "ان موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة جاءت بعد التسجيل، وإتاحة استخدام اللقاح استنادًا إلى البيانات التي تقدمت بها الشركة".

واعتمدت الهيئة اللقاح، بعد التحقق من جودته من خلال مراجعة البيانات العلمية التي تبيّن جودة التصنيع وثبات المنتج، إضافةً إلى التحقق من مراحل التصنيع، والتزام المصانع بتطبيق أسس التصنيع الدوائي الجيد، بحسب المعايير الدولية في الصناعة الدوائية.

وأوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية، أنه بناءً على الموافقة الصادرة، الجمعة، ستبدأ الجهات الصحية المعنية بإجراءات الاستيراد وفق المعايير والمتطلبات الخاصة بذلك، وستقوم الهيئة بدورها بتحليل عينات من كل شحنة واردة من اللقاح قبل استخدامه لضمان جودته.

يُذكر أنه سبق للهيئة العامة للغذاء والدواء اعتماد لقاحات لفيروس كورونا "أسترازينيكا" و"فايزر-بيونتيك" وجونسون آند جونسون.

وبلغ عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المعطاة في المملكة حوالي 33ر19 مليون جرعة منذ بدء التطعيم حتى الجمعة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية يوم الجمعة، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في المملكة إلى 498906 حالات مؤكدة، بزيادة 1133 إصابة عن المسجلة في اليوم السابق والتي بلغت 1257 حالة. كما أعلنت الوزارة تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 7947 حالة وفاة.

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