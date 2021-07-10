محافظ أسوان يحيل مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى النيابة

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان- (أ ش أ):

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إحالة المسئولين في الهيئة القومية وشركتي مياه الشرب والصرف الصحي وإحدي شركات المقاولات للنيابة العامة بسبب تكرار حدوث كسور في الخط الرئيسى لمحطة رفع الصرف الصحي رقم 11 بالكرور بمدينة أسوان.

وقال محافظ أسوان- في بيان صحفي صادر عنه مساء اليوم الجمعه - إن تكرار الكسور المفاجئة تتسبب في انقطاع مياه الشرب عن مناطق وأحياء عديدة واقعة على طريق السادات؛ وبالتالي حدوث معاناة للمواطنين، وخاصة في ظل عدم تدبير إحتياجاتهم من المياه.

وكشف محافظ أسوان بأنه سيتم إستعجال توفير الإعتمادات المالية اللازمة من وزارة الإسكان لتنفيذ مشروع إحلال وتجديد خط الطرد بمنطقة الكرور بالكامل طبقاً للدراسة العلمية التي تم وضعها حيث يعتبر ذلك حلا جذريا لإنهاء هذه المشكلة التي تؤرق أهالى المناطق المتضررة وفى مقدمتها منطقة الكرور.

وناشد المحافظ المواطنين من أصحاب المنازل التي تقع في مسار الخط بضرورة التعاون مع الجهات المختصة لتحقيق الصالح العام وللإسراع في تنفيذ هذا المشروع الحيوى، ولاسيما أن المحافظة ستتكفل بتقديم كافة التعويضات وأوجه الدعم لأى أسرة تتضرر أثناء تنفيذ الأحلال والتجديد لخط الطرد.

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