احتجاجات على انقطاع الكهرباء تعم جنوب العراق

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم، وكالات (بغداد)

تظاهر مئات العراقيين في محافظات جنوب البلاد أمس، احتجاجاً على شحّ التيار الكهربائي في وقت تسجّل البلاد درجات حرارة تفوق الخمسين درجة مئوية.

وفي كربلاء، حيث احتشدت المظاهرة الأبرز، احتج مئات على انقطاع التيار الكهربائي عن أحيائهم، أمام محطة إنتاج كبيرة في قضاء «الهندية».

ورغم ارتفاع درجات الحرارة صيفاً في العراق، فإنّها فاقت في الآونة الأخيرة الخمسين درجة وسط شح التيار الكهربائي وعجز السكان عن استخدام آلات التبريد والثلاجات، وكان التيار الكهربائي قد انقطع في العراق لنحو يوم كامل في بداية يوليو.

كما تظاهر عشرات في ثلاث مدن بمحافظة ميسان للمطالبة بتوفير التيار الكهربائي، فيما رأى المحافظ محمد المياحي أنّ ثمة «دوافع سياسية تقف خلف المتظاهرين».

كما احتشدت مظاهرة في مدينة الكوت، كبرى مدن محافظة واسط جنوب بغداد، حيث يقول سكان إنّهم يحصلون على التيار الكهربائي «لـ 6 ساعات فقط في اليوم».

وكانت المحافظة شهدت في مطلع يوليو احتجاجات مشابهة عند محطة للطاقة ولكن شابتها صدامات أسفرت عن إصابة 5 متظاهرين و7 أمنيين.

ويبرز من بين أسباب الشحّ الذي يعاني منه العراقيون، تقادم البنى التحتية وتفشي الفساد وتعرض شبكات نقل الطاقة لهجمات متكررة لم تعالج آثارها، وذلك في ظلّ توقف خط الإمداد مع إيران منذ نهاية يونيو.

وتقول السلطات إنّها تواجه صعوبات في جباية عائدات فواتير التيار الكهربائي، إضافة إلى ارتفاع حالات التزوّد به بأساليب غير مشروعة.

وفي سياق أخر، واصلت قيادة القوات البرية في الجيش العراقي جهودها لإلقاء القبض على الإرهاب وخلاياه النائمة

وذكر المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية يحيى رسول، على تويتر أن الحملة الميدانية مستمرة من خلال الإشراف والمتابعة على كافة فرق الجيش العراقي وفق المعلومات الاستخباراتية الدقيقة الواردة من مديرية الاستخبارات العسكرية لإلقاء القبض على الإرهابيين والقضاء على الخلايا النائمة.

وأوضح رسول أن حصيلة العمليات العسكرية المنفذة في مختلف قواطع العمليات للفرق وخلال أسبوع تم خلالها إلقاء القبض على العديد من المطلوبين بتهم مختلفة بضمنها الإرهاب، كما عثرت القوات المسلحة على 173 عبوة ناسفة مختلفة الأنواع. وبين رسول أنه تم العثور 19 وكراً و مخبأ للعصابات الإرهابية في مناطق متفرقة كما تم العثور على 27 كدس للعتاد والاسلحة المتنوعة بالإضافة إلى 78 قطعة من الأسلحة الخفيفة و المتوسطة، و353 مقذوف من مختلف العيارات.

وأحبطت قوات الجيش العراقي 3 عمليات تهريب وتم خلالها مصادرة أكثر من 20 كغم من مادة C4 الشديدة الانفجار والعثور على مواد وحبوب مخدرة تقدر بنحو كيلوين ونصف.

وأعلنت السلطات الأمنية أمس، عن اعتقال 5 إرهابيين من تنظيم «داعش» غرب البلاد.

وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان إن «مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة الأنبار وبعد تلقي معلومات استخبارية، ووفق مذكرات قضائية، شرعت بتنفيذ عملية نوعية ألقي القبض خلالها على ثلاثة من عناصر داعش أحدهم يعمل بصفة جندي بما يعرف قاطع الأنبار والآخرين عملا بصفة جنود فيما يسمى قاطع فلوجة». وأضاف البيان أنه «في عملية منفصلة أخرى، تمكنت مفارز الجهاز، ووفق مذكرات قضائية من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين ينتميان لعصابات داعش أحدهما عمل في تصفيح العجلات المفخخة ضمن ما يعرف بقاطع الجزيرة إبان عمليات التحرير». وقد دونت وفقاً للبيان «أقوال المتهمين أصوليًا بعد اعترافهم بتنفيذ هجمات عدة طالت المواطنين والقوات الأمنية، وتم إحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة».