دوي انفجار يهز العاصمة الإيرانية طهران بالقرب مقر التلفزيون الرسمي

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وسائل إعلام إيرانية، مساء الجمعة 9 يوليو/تموز 2021، عن دوي انفجار هز غربي العاصمة الإيرانية طهران. فيما هرعت العديد من سيارات الإطفاء إلى موقع الانفجار.



حسب المصادر ذاتها، وقع الانفجار في حديقة ملت المجاورة لمقر التلفزيون الإيراني.



فيما نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية (خاصة) عن المساعد الأمني لمحافظ طهران، قوله، إن الانفجار "وقع داخل حديقة ملت".



في حين ذكرت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء، أن دويَّ الانفجار سُمع بشمالي طهران في الساعات الأولى من صباح السبت بالتوقيت المحلي (مساء الجمعة بتوقيت غرينتش)، دون ذكر تفاصيل أخرى.



من جهته، ذكر المتحدث باسم دائرة الإطفاء بطهران، جلال ملكين، في تصريحات صحفية، أنهم تلقوا تقارير تفيد بسماع دوي انفجار كبير في طهران، مؤكداً أن فرقاً لمكافحة الحرائق والإنقاذ جرى إرسالها للمنطقة بشمالي العاصمة الإيرانية، دون ذكر مزيد من التفاصيل.



يشار أن تقارير إعلامية كانت أشارت إلى أن الانفجار وقع في منطقة تقع غربي العاصمة الإيرانية، إلا أنها عادت وحددته شمالي طهران.



بينما لم تكشف السلطات الإيرانية حتى الساعة (945 ت.غ) مزيداً من التفاصيل حول ملابسات الانفجار.



يجدر الإشارة إلى أن طهران كانت قد شهدت انفجاراً، الثلاثاء 6 يوليو/تموز الجاري، في أحد خطوط النفط العابرة للجزء الغربي من طهران.



هذا الانفجار أدى، آنذاك، إلى مقتل ثلاثة من العمال الذين كانوا يجرون أعمال صيانة، بالإضافة إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح، بحسب وكالة أنباء وزارة النفط الإيرانية "شانا".



جدير بالذكر أن مثل هذه الحوادث في مرافق صناعية تُعدّ شائعة في إيران، مع قلة صيانتها.



تعطُّل قطارات إيران

في وقت سابق من الجمعة، أعلنت مواقع إخبارية مرتبطة بالدولة الإيرانية، أن خدمات القطارات في إيران تعطلت، بسبب ما بدا أنها هجمات إلكترونية، فيما نشر متسللون رقم الهاتف الخاص بالمرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله علي خامنئي، باعتباره الرقم الذي يمكن الاتصال به للحصول على معلومات.



حيث قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية إن رحلات القطارات إما تأخرت وإما أُلغيت، في الوقت الذي تعطلت فيه خدمات مكاتب التذاكر وموقع خدمة القطارات الوطنية على الإنترنت وخدمات الشحن، وإن "حالة غير مسبوقة من الفوضى سادت في محطات القطارات عبر البلاد".



أضافت الهيئة ووكالة فارس، أن ملحوظة على اللوحات الإلكترونية في المحطات طلبت من الركاب الاتصال برقم يخص في واقع الأمر مكتب الزعيم الأعلى للبلاد.



في حين ذكرت وكالة فارس أن إخطاراً آخر على اللوحات كُتب فيه: "تأخير طويل نتيجة هجمات إلكترونية". إلى ذلك، لم تعلن أي جهةٍ مسؤوليتها عن هذا الحادث حتى الآن.



المصدر: وكالات