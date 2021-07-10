شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن: تمديد آلية إيصال المساعدات إلى سوريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس الأمن الدولي، تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى شمال غربي سوريا، وذلك بموافقة أعضائه الخمسة عشر.

وقالت حاملة القلم، النرويج، إنه لأول مرة منذ عام 2016، اتحد مجلس الأمن وصوّت بالإجماع على تمرير مشروع قرار يتعلق بالمساعدات عبر الحدود في سوريا.

وبحسب القرار، مُددت القرارات الواردة في الفقرتين 2 و 3 من قرار مجلس الأمن 2165 (2014)، لمدة ستة أشهر، أي حتى 10 يناير 2022، فقط لمعبر باب الهوى مع تمديد ستة أشهر إضافية دون الحاجة لتصويت، أي حتى 10 يوليو 2022.