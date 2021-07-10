شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: المستوطنات الإسرائيلية «جرائم حرب» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 مايكل لينك، المجتمع الدولي، إلى اعتبار إنشاء المستوطنات الإسرائيلية جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وكان الخبير الحقوقي مايكل لينك، قد عرض أمام مجلس حقوق الإنسان، أمس تقريره عن حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بيّن فيه الوضع الحالي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، مع التركيز بشكل خاص على الوضع القانوني للمستوطنات وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998.

وقال لينك: إن المستوطنات الإسرائيلية تنتهك الحظر المطلق المفروض على إمكانية أن تنقل سلطة احتلال بعضا من سكانها المدنيين إلى أرض محتلة، مؤكداً أن "المجتمع الدولي عد هذه الممارسة جريمة حرب عندما اعتمد نظام روما الأساسي في عام 1998.

وأشار إلى أن المستوطنات الإسرائيلية هي "محرك الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ 54 عاماً الذي يعد الأطول في العالم الحديث".