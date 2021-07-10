شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا.. اليابان تسجل 2278 إصابة والمكسيك 9 آلاف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت اليابان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 2278 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و17وفاة.

وأشارت وزارة الصحة اليابانية اليوم، إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغت 811,712، وإجمالي الوفيات 14897.

فيما سجّلت المكسيك خلال الساعات الـ24 الماضية، 9000 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و217 وفاة.

وأشارت وزارة الصحة المكسيكية إلى أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 2577140، فيما بلغ إجمالي الوفيات 234675.