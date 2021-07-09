شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. دوي انفجار يهز غرب العاصمة الإيرانية طهران والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات : كشفت وسائل إعلامية، عن سماع دوي انفجار هز غربي العاصمة الإيرانية طهران، مساء الجمعة. وذكر التلفزيون الإيراني أن سيارات الإطفاء انتقلت إلى موقع الانفجار. وتداولت الوسائل الإعلامية مقاطع مصورة توثق اشتعال نيران كثيفة في مبنى حكومي قرب مقر الإذاعة والتلفزيون بطهران.

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