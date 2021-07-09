شكرا لقرائتكم خبر عن هولندا تفرض قيوداً جديدة لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هولندا فرض إجراءات احترازية جديدة لمكافحة انتشار جائحة فيروس كورونا، وذلك عقب ارتفاع حاد في أعداد الإصابات بالفيروس.

وتتمثل القيود التي تدخل حيز التنفيذ صباح اليوم وحتى 13 أغسطس، بمنع وسائل الترفيه داخل المقاهي والمطاعم، والمهرجانات، والاحتفالات الصيفية التي تستمر لأكثر من يوم.

وقال رئيس الوزراء الهولندي المنتهية ولايته مارك روتييه خلال مؤتمر صحفي مشترك أمس، مع وزير الصحة الهولندي هيوغو دي يونغ: "علينا أن نبطئ الانتشار السريع للفيروس، فيتعين علينا تشديد بعض الإجراءات مرة أخرى مع أقل قدر ممكن من الضرر للاقتصاد ومجتمعنا".