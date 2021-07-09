شكرا لقرائتكم خبر عن أعلى حصيلة يومية.. 189 وفاة بكورونا في تونس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحصت وزارة الصحة التونسية 189 حالة وفاة جديدة في آخر 24 ساعة في أعلى حصيلة يومية تشهدها تونس منذ ظهور الوباء على أراضيها.

وبات إجمالي الوفيات حتى يوم أمس الخميس 16 ألف و50 منذ مارس 2020.

وبلغ عدد الإصابات الجديدة 8506 ليرفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 481 ألف إصابة.

وتشهد تونس وضعا وبائيا متدهورا ويزداد تفاقما يوما بعد يوم مع تسجيل

حصيلة إصابات يومية قياسية في أكثر من مرة على مدى نحو أسبوعين، كانت أقصاها قرابة 10 آلاف إصابة بتاريخ السادس من يوليو الجاري.