بايدن يطالب بوتين بالتصدي لهجمات الفدية الإلكترونية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى التحرك ضدّ عمليات القرصنة بواسطة "برمجيات الفدية" التي تأتي من موسكو.

وقال البيت الأبيض، في بيان، إنّ "الرئيس بايدن شدد، في اتصال هاتفي، الجمعة، مع بوتين على أهمية اتّخاذ روسيا تدابير بحق مجموعات موجودة على أراضيها وتمارس تلك العمليات".

وكان بايدن حذر بوتين شخصيا من الهجمات الإلكترونية خلال قمة في جنيف الشهر الماضي، وأبلغه أن "مثل هذه الهجمات التي تستهدف تخريب البنية التحتية الحيوية يجب أن تكون خطا أحمر".

وقال بايدن في تصريحاته له، الجمعة، إنه "ونظيره الروسي أقاما الآن وسيلة للاتصال بشكل منتظم تتيح التواصل مع بعضنا البعض عندما يعتقد أي منا أن شيئا ما يحدث في بلد آخر يؤثر على وطنه".

وأضاف بايدن أنه متفائل بعد المكالمة. وقال "سارت الأمور على ما يرام".

وكانت مجموعة كاسيا لتكنولوجيا المعلومات آخر ضحايا هجمات مماثلة، وهي لن تعيد تشغيل خوادمها قبل الأحد.

وكان مسؤولون أمريكيون كبار اجتمعوا في البيت الأبيض، الأربعاء، لتدارس سبل التصدي لعمليات القرصنة باستعمال برمجيات الفدية.

وجاء الاجتماع بعد أيام من قرصنة الأنظمة الحاسوبية لمئات الشركات في الولايات المتحدة وحوالي 1500 شركة حول العالم على أيدي مجموعة "ريفل" التي يزعم أنها تنشط من الأراضي الروسية، صدرت دعوات ليشن خبراء المعلوماتية في وزارة الدفاع الأمريكية هجمات مضادة حازمة، ولفرض مزيد من العقوبات على موسكو.

كما جاء اجتماع البيت الأبيض، الذي ضمّ مسؤولين من وزارة الخارجية والأمن الداخلي ووزارة العدل والاستخبارات، في أعقاب تقارير عن محاولة قراصنة روس مزعومين اختراق أنظمة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، حسب وكالة فرانس برس.

وواصلت مجموعة "ريفل" نشر بيانات خاصة بالشركات التي اخترقت أجهزة الكمبيوتر الخاصة بها للضغط عليها لدفع فدية.