شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. انطلاق الدورة التدريبية للدفعة الثالثة للمتقدمين للقيد بنقابة الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدًا السبت الدورة التدريبية للصحفيين المتقدمين للجنة القيد "الدفعة الثالثة"، وقال حماد الرمحى السكرتير العام المساعد ورئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين، أن النقابة أنهت كافة الاستعدادات لاستقبال المتدربين كما اتخذت كافة التدابير والإجراءات الاحترازية لحماية الصحفيين من مخاطر فيروس كورونا المستجد.

وأضاف حماد الرمحى أن لجنة تطوير المهنة والتدريب تعاقدت مع عدد من خبراء التدريب الصحفى والإعلامى وفى مقدمتهم أساتذة الجامعة الأمريكية، وبعض أساتذة الجامعات المصرية، مطالبا الزملاء الجدد بسرعة سداد المصروفات الإدارية، مشيرًا إلى أن النقابة سمحت بالسداد على دفعتين.

يذكر أن من لهم حق الحضور فى الدفعة الثالثة طبقًا للكشوف التى أعلنتها لجنة التدريب بنقابة الصحفيين هم:

سمر صالح عبد القادر ليثى

سمر عادل رمضان محمد البصيرى

سمر محمدين مختار محمدين

سمير عصام حسن أحمد

سيد أمين سيد محمود شلبان

سيد عصام سيد صبره

سيد فراج عبد العزيز عبد الجليل

سيد مجدى سيد خليفه

سيد محمد أحمد هريدى

سيف الدين الحسينى محمد محمد

شروق السيد حسن عبد السلام يوسف

شريف أحمد على محمود الجارح

شريف أيمن حسين السيد حنفى

شريف بدر على محمد

شريف طلعت على سيد أحمد عبد الواحد

شرين جمال عبد المجيد محمد

شيماء أحمد عبد الحميد أحمد

شيماء حسين محمد عبد الغنى مصطفى حموده

شيماء عبده محمد رشاد

شيماء محمد أحمد على

شيماء محمد على سليمان

شيماء محمد محمد عبد الرحمن

صبحى فتحى إبراهيم كردى

صلاح كمال محمود جمعه

ضحى محمد عبد التواب السيد

ضحى محمد مصطفى السيد محمد

طارق حسنين عاشور حسنين الديب

طارق يونس كامل عبد العال

طه محمود طه حسين

طه محمود عبد الفتاح محمد حسنين

عائشة حسن محمد على

عادل عبد العال محمد حسانين

عادل فؤاد حبيب غبريال حنا

عاطف محمود محمد محمود السيد

عبد الرحمن جمال عبد العزيز حسن

عبد الرحمن سيد محمد فرحات

عبد الرحمن عبد التواب عبد العزيز

عبد الرحمن قطب عبد الرحمن جاد

عبد الله إبراهيم حسن السيد الميهى

عبد الله سالم عبد الحميد محمد

عبد الله علاء الدين عبد الله إبراهيم

عبد الله مجدى أبو العلا شعبان

عبد الله محمد مصطفى إسماعيل

عبد الله هشام زكى مطاوع

عبد المجيد عبد الله أحمد عبد الله

عبد الهادى طه عبد الهادى سيد أحمد

عبد الوهاب السيد عبد الوهاب إبراهيم

عبده أحمد سعد عطا

عبده محمود عبده شرف

عثمان إبراهيم عثمان عبد الرؤوف

عز الدين محمد شعبان وهدان

عزة عطيه محمد قطب حسن

عصام محمد عبد الرحمن إبراهيم

عصام محمدين أحمد محمدين عميره

علا على أحمد محمد

علاء أحمد حسين محمد

علاء سعيد عبد الجواد عبد الحافظ

على أحمد عبد العال شحاته

على أحمد محمود حسن

على خالد على عبد العزيز

على راضى على عبد الغنى

عمر إسماعيل أمين إسماعيل

عمر خالد محمود كمال القاضى

عمر رأفت عمر عبده على

عمر كامل صبرى فارس

عمر مؤنس محمد كامل زهيرى

عمر محمد محمود حامد حسن مراد

عمرو طه إبراهيم الحلبة

عمرو طه أحمد جوده

عمرو عادل عبد السلام محمد

عمرو عبد العاطى السيد السيد

عمرو محمد محمد عبده

غادة أحمد محمد حسين رضوان

غادة خالد السيد أمين موسى

فادى عزت عواد مرسى

فاديه إيهاب أحمد وهدان

فارس محمد محمود محمد

فاروق لطفى سيد أحمد سلامه

فاطمة طارق أحمد جاد

فاطمة محمد صلاح حسن رمضان

فاطمة محمد عبد العليم النشابى

فاطمة نشأت فوزى محمد شحاته

فدوى مجدى محمد شندى

فريدة صلاح الدين محمد حسانين

كرستينا رفعت حليم سدراك

كريستين سامى وهيب فرج

كريم عبد المنعم كيلانى عبد العزيز

كريم محمد أحمد ربيع الزعفرانى

كريم محمد عثمان محمد عثمان

كريم محمد لطفى محمد

كساب أحمد على كساب شحاته

ليلى عادل أحمد ضوى

مارسيل سمير صدقى فام

ماركو سامى نصيف يعقوب

مارى جرجس عدلى جرجس

ماريان رسمى فيكتور جرجس

ماريان سعيد يوسف هندى

ماريان عيد إبراهيم جورجى

مازن محمود حامد محمد

محروس هنداوى رشاد محمد