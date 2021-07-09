مايا مرسي: السيسي يقدم دعما مستمرا لقضايا المرأة محلياً ودولياً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:

ترأست الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة ورئيسة الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة، فعاليات الجلسة الختامية للدورة الثامنة المؤتمر الوزاري، بحضور السفير محمود عفيفي، نائب مساعد وزير الخارجية للمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، والسفير طارق بخيت، الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية بمنظمة التعاون الإسلامي ووزيرات المرأة بالدول الأعضاء بالمنظمة ورؤساء ورئيسات وفود الدول الأعضاء.

وقالت الدكتورة مايا مرسي: "تعجز الكلمات عن وصف عميق الشكر والتقدير والامتنان الى الرئيس عبد الفتاح السيسى على دعمه ومساندته غير المحدودة لقضايا المرأة محلياً ودولياً وإقليمياً، وهو ما اتضح جلياً فى حرصه على استضافة مصر للدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة، وفى الدعم الكبير الذى اولاه سيادته لمنظمة تنمية المرأة، هذه المنظمة الوليدة و الواعدة بكل خير للمرأة فى دولنا الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامي، والذى سوف ينعكس إيجاباً على تحقيق التقدم والنهضة فى مجتمعاتنا الإسلامية".

وقدمت خالص الشكر والتقدير للحكومة المصرية على دعمها المتواصل للمنظمة، وخالص الشكر للدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي على إتاحة الفرصة والوقت للحضور والمشاركه فى فعاليات اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة وهو الذى يؤكد دعم منظمة التعاون الإسلامي لهذه المنظمة الوليدة المعنية بالنهوض بأوضاع المرأة، كما يثبت بالدليل العملى قدر المرأة وقيمتها فى ديننا الإسلامي الحنيف.

وشكر خاص إلى فريق الأمانة العامة للمنظمة على الجهد الكبير الذى بذلوه فى التحضير لهذا المؤتمر والتعاون الصادق الذي أبدوه مع طاقم العمل المصرى فى هذا الإطار.

كما قدمت الدكتورة مايا مرسى التهنئة إلى الدكتورة هيلين مارى لورانس، وزيرة المرأة والتضامن الوطنى والأسرة فى بوركينا فاسو ورئيسة الدورة السابعة للمؤتمر الوزارى لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة على الإنجازات التى تحققت خلال فترة رئاستها للمؤتمر الوزاري، وأعربت عن تطلعها نحو المزيد من التعاون والشراكة خلال الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري برئاسة جمهورية مصر العربية.

كما شكرت الدكتورة مايا مرسى جميع السيداتُ ووزيراتُ المرأةِ بالدولِ الأعضاءِ ورؤساءُ ورئيسات الوفودِ في منظمةِ التعاونِ الإسلاميِ، ورؤساءُ ورئيسات وممثلو المنظماتِ الدوليةِ والإقليميةِ لحضورهم ومُشاركتهم الفاعلة ومُساهماتهم الصادقة التى أثرت المناقشات وساهمت في انجاح هذه الفعاليات، وشكر خاص الى الوزيرات والوزراء وممثلى وفود الدول الاعضاء فى منظمة تنمية المرأة على دعمهم لعمل منظمتنا الواعدة.

كما قالت رئيسة المجلس: “لقد استطعنا على مدار أربعة أيام من العمل المكثف الدؤوب تحقيق نجاحاً ملموساً يُضاف إلى سجل العمل فى ملف دعم المرأة فى الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وأبرزت المُناقشات الثرية توافقنا حول أولويات تحركنا خلال الفترة المقبلة للنهوض بأوضاع المرأة في مجتمعاتنا، وإعلاء القيم الإسلامية التى تكرس حقيقة احترام وتقدير دور المرأة، وأعدكم بأن جمهورية مصر العربية لن تتوانى وسوف تبذل قصارى جهدها لخروج الدورة الثامنة بالصورة المشرفة لنا جميعا وسوف تعمل بكل قوة لتحقيق العديد من الإنجازات والقرارات التى تخدم قضيتنا جميعا".

وعبرت مرسى عن أمنياتها أن تشهد اجتماعاتنا القادمة انضمام المزيد من الدول لمنظمة تنمية المرأة لنثبت للعالم الصورة الحقيقة لديننا الحنيف الذى يقدر المرأة ويكرمها.

واختتمت كلمتها قائلة: "لم ولن نعمل فرادى، وبالتعاون والاتحاد سوف نحقق جميع آمال وطموحات نسائنا وفتياتنا فى مجتمعات ترحب بمشاركة المرأة في جميع مجالات الحياة وفى الوصول إلى اعلى المناصب، وهو ما يمثل عنصرا أساسيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في دولنا الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي".