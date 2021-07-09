من جبال الصف لصحراوي زايد.. مأموريات الرصاص تكتب نجاحات أمنية بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

نجاحات مستمرة تحققها إدارة البحث الجنائي الجيزة برئاسة اللواء محمد عبد التواب. الأمر لم يتوقف على فك طلاسم أصعب الجرائم والإيقاع بأخطر التشكيلات العصابية بل يشمل جهود التصدي للعناصر الإجرامية شديدة الخطورة لاسيما التي تدير أوكارا لتجارة المواد المخدرة والسلاح.

الأسبوع المنصرم كان شاهدا على تفوق أمن الجيزة على صعيد الردع والإمساك بزمام الأمور باستهداف العناصر الإجرامية الخطرة.

جبال الصف

وردت معلومات لمجموعات العمل المُشكلة برئاسة قطاع الأمن العام مفادها قيام أحد العناصر الجنائية يدعى "ناصر" وشهرته "بسام" 32 سنة ومقيم بدائرة مركز الصف، يدير وكرا للاتجار فـى مخدر الهيروين.

تحريات العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الجنوب، توصلت إلى أن المتهم سبق اتهامه فـى 6 قضايا ما بين (مخدرات - سرقات بالإكراه)، ومطلوب التنفيذ عليه فـى جنايتين (بالمؤبد - 5 سنوات).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة مفتشى القطاع وقيادات وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي فجر الاثنين الماضي.

ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها على الفور بادلتهم بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران وأحكمت القوات السيطرة.

وأسفر ذلك عن مصرع العنصر وعُثر بجوار جثته على (بندقية آلية، 2 خزينة، 150 طلقة متنوعة، 3 أسطوانات ونصف من مخدر الهيروين، ميزان حساس، ١٠٠ ألف جنيه) ودراجة نارية كان يستقلها العنصر.

صحراوي الشيخ زايد

أكدت معلومات وتحريات مديرية أمن الجيزة تردد (أحد العناصر الإجرامية - سبق اتهامه فـى قضيتى"سرقة بالإكراه - مشاجرة"، ومطلوب ضبطه وإحضاره فـى قضية "مقاومة سلطات وسلاح وذخيرة ومخدرات"، ومحكوم عليه بالحبس 9 شهور فـى 3 قضايا - مقيم بأسيوط) على إحدى المزارع الكائنة بطريق (القاهرة/الإسكندرية ) الصحراوى بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركه إدارة البحث الجنائى بالجيزة ومجموعات من قطاع الأمن المركزي ومداهمة المزرعة المشار إليها مع الضوء الأول للشمس.

ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم وبادرته القوات بالمثل، حيث تمكنت من السيطرة على الموقف.

وأسفر ذلك عن مصرع العنصر الإجرامى، وبتفتيش المكان عُثر على (رشاش جرينوف - 2 بندقية آلية – بندقية – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة - 2 نظارة ميدان) .

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة ممارسى أعمال البلطجة وفرض الإتاوات وإستعراض القوة بالأسلحة النارية.