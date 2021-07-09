لنشرها فيديوهات خادشة.. إيداع "موكا حجازي" بدار الرعاية وعرضها على الطب الشرعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بأكتوبر، إيداع فتاة التيك توك "موكا حجازي" بإحدى دور الرعاية بعد اتهامها بعمل فيديوهات خادشة للحياء ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطلبت النيابة العامة التحريات اللازمة حول الواقعة، كما أمرت بسرعة ضبط وإحضار شريك الفتاة والمتهم بتحريضها على عمل الفيديوهات ونشرها مقابل الحصول على المال، وطلبت النيابة بعرض المتهمة على الطب الشرعي؛ للكشف عليها.

منذ 48 ساعة، رصدت الأجهزة الأمنية تداول مقاطع فيديو خادشة للفتاة القاصر ليتم فحصها وتتبعها وسط اهتمام أمني بسرعة ضبطها حفاظا على مبادئ وقيم المجتمع.

الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط "موكا"؛ بتهمة إنشاء حساب إلكتروني وبثها خلاله لمقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيقات "تيك توك – إنستجرام" ، وموقع "يوتيوب".

وقالت مصادر أمنية في تصريحات خاصة إن المتهمة تدعى "نانسي. أ."، تبلغ من العمر 16 سنة، مقيمة بعزبة الهجانة بمدينة نصر محافظة القاهرة.

أضافت المصادر أن مأمورية من الإدارة العامة لمباحث الآداب تمكنت من ضبطها أثناء تواجدها بميدان الحصرى بمدينة السادس من أكتوبر.

حسب المصادر - التي رفضت نشر اسمها- تحرر المحضر رقم 5679 جنح أول أكتوبر لسنة 2021، واقتيادها إلى مقر النيابة العامة للتحقيق.

وبمواجهتها أقرت بقيام أحد الأشخاص بمساعدتها في تصوير تلك المقاطع وبثها بهدف تحقيق شهرة وتحقيق نسب مشاهدة، وبث إعلانات لبعض المحال تتحصل من خلالها على أرباح مالية، كما اعترفت بممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.