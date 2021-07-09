نفوق 53 رأس ماشية وأغنام في حريق مزرعة بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادى الجديد- محمد الباريسي:

شب حريق في مزرعة نخيل وحظائر بالوادي الجديد، اليوم الجمعة، ما أسفر عن نفوق 53 رأس ماشية، وتفحمت أعداد كبيرة من أشجار النخيل، وذلك بنطاق قرية الشيخ والي التابعة للداخلة.

تلقى اللواء محمد توفيق مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا باندلاع حريق داخل زراعات نخيل وحظائر ماشية وأغنام ما أسفر عن نفوق 25 رأس ماشية و28 رأس أغنام وسيطرت قوات الحماية المدنية والإطفاء على الحريق، قبل امتداده لمساحات أخرى من الزراعات وجاري تحرير محضر بالحادث وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.