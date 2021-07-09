مسئول طبي لبناني: إصابات كورونا تواصل الارتفاع مدفوعة بانتشار متحور دلتا

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - (أ ش أ):

أكد مسئول طبي لبناني أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في لبنان مستمرة في الارتفاع مدفوعة بانتشار متغير "دلتا" الذي ظهر في البلاد الأسبوع الماضي، فيما لا تزال المستشفيات تعاني من انقطاع شديد في التيار الكهربائي ونقص في أطقم العمل الذين يواجهون ظروف عمل ومعيشة متدهورة.

وأعرب الدكتور فراس الأبيض رئيس مستشفى رفيق الحريري الجامعي (المركز الطبي الرئيسي لمعالجة حالات الإصابة بفيروس كورونا في لبنان)، اليوم الجمعة، عن قلقه من عدم كفاية الموارد المتاحة وخصوصا بالنظر إلى العديد من الأزمات المصاحبة في قطاعات أخرى تتطلب أيضا الاهتمام الفوري.

وشدد الأبيض على أن هناك حاجة للمساعدة، والتركيز الأساسي يجب أن يكون على وقف النزيف، واستعادة بعض الاستقرار.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة اللبنانية أعلنت اليوم تسجيل 404 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في أعلى معدل إصابة يومي منذ عدة أسابيع، حيث وصل معدل الإصابة اليومي في الخامس من يوليو الجاري إلى 46 إصابة فقط في اليوم قبل أن تعاود الارتفاع مرة أخرى بالتزامن مع زيادة حركة الوافدين إلى لبنان.

وبسبب زيادة عدد الإصابات، أصدرت السلطات اللبنانية أمس قرارًا بإلزام جميع الراغبين في القدوم إلى لبنان من المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة والبرازيل والهند ومالاوي وإثيوبيا وزامبيا وليبيريا وكينيا وجامبيا وسيراليون بأن يكون لديهم حجز فندقي على نفقتهم الخاصة لمدة أربعة أيام أو ثلاثة ليالي في فندق من 7 فنادق حددتهم الوزارة، وذلك للحجر الصحي لحين التأكد من سلبية تحليل فيروس كورونا.

جاء ذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها لبنان بعد عودة الارتفاع في أعداد المصابين بفيروس كورونا وخصوصا بين الوافدين، فضلا عن ظهور متحور دلتا من فيروس كورونا والذي سجلت منه البلاد عشرات الحالات حتى اليوم أغلبهم لوافدين.

وأوضحت أنه عند وصول الركاب القادمين من الدول الـ 11، تتولى الحافلات التابعة للفنادق المحددة بنقلهم من المطار إلى الفندق، حيث يجب عليهم التزام الحجر في الفندق لمدة أربعة أيام بثلاثة ليالي ويخضعون خلال هذه المدة لفحص PCR آخر في أحد المختبرات المعتمدة من قبل وزارة الصحة اللبنانية وذلك على نفقتهم الخاصة، وفي حال كانت نتيجة الفحص إيجابية يحب عليهم حينها اتباع تعليمات وزارة الصحة بهذا الخصوص.

كما ألزمت السلطات اللبنانية جميع القادمين إلى لبنان بأن يخضعوا إلى فحص PCR باستثناء الأطفال دون سن الـ 12 سنة خلال 96 ساعة كحد أقصى قبل الوصول إلى لبنان، وذلك بالإضافة إلى اجراء فحص PCR آخر فور وصول مطار بيروت.

وأعفت المديرية من فحص الـ PCR كل من مر على حصوله على جرعتين من لقاح كورونا أو جرعة كاملة فترة لا تقل عن أسبوعين أو أصيبوا بفيروس كورونا خلال 90 يوما تسبق تاريخ سفرهم إلى لبنان.