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الرئيس التونسي وولي العهد السعودي يبحثان هاتفيا سبل تعزيز التعاون الثنائي

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محمد اسماعيل - القاهرة - تونس - (أ ش أ):

بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، مع الأمير ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية ، روابط الأخوة التاريخية القائمة بين البلدين، وأكدا الإرادة المشتركة في مزيد من تطوير علاقات التعاون الثنائي المتينة والارتقاء بها إلى أعلى المراتب خدمة للمصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية التونسية صدر اليوم الجمعة أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين الطرفين.

وأشار البيان إلى أن الرئيس التونسي أعرب من جانبه - خلال الاتصال - عن فائق تقديره وشكره للدعم السعودي في هذا الظرف الوبائي الدقيق، وحمل نقل تحياته الأخوية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وتمنياته له بموفور الصحة وللشعب السعودي الشقيق بدوام نعمة النماء والاستقرار.

بدوره، أعرب الأمير محمد بن سلمان عن استعداد المملكة العربية السعودية لتمكين تونس من كل ما تحتاجه من لقاحات وتجهيزات طبية وغيرها من المعدات الضرورية لمواجهة جائحة (كوفيد-19) في أسرع الأوقات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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