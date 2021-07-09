مخاوف من سقوط كابول في أيدي طالبان

اجتاحت طالبان مقاطعة هرات الغربية، واستولت على معبرين حدوديين رئيسيين إلى إيران وتركمانستان، وجزء كبير من الريف خارج حدود المدينة.وأثارت سرعتهم مخاوف من احتمال سقوط الحكومة في كابول في غضون أشهر.

وفي هرات، استدعى أمير الحرب إسماعيل خان، جميع المسلحين في المدينة للانضمام إلى القتال، ونشر وحدات مسلحة لحراسة الأجزاء الرئيسية من المدينة وضواحيها. ووعد بالذهاب إلى الخطوط الأمامية بنفسه.

واعترف عبدالله عبدالله، رئيس مجلس السلام التابع للحكومة الأفغانية، أنه في حين أن تعبئة الميليشيات مثل خان «لم تكن الخيار الأفضل في ظل الظروف العادية»، إلا أنها أصبحت الآن ذات فائدة لمنع استيلاء طالبان على السلطة.

وأفادت وسائل إعلام بأن مواجهات تدور حاليا بين قوات حركة "طالبان" والحكومة الأفغانية، في ثاني أكبر مدن البلاد قندهار.

وحدات مسلحة

وقال خان في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي: «يمكنك الآن رؤية مئات المسلحين في منزلي، الآلاف تجمعوا منذ الأمس، بعون الله، سنذهب إلى ساحة المعركة بحلول هذا المساء، ونغير الوضع». وأظهرت صور مسلحين يحتشدون في فناء منزله.

وقال مسؤول إقليمي، إن معظم إقليم هرات، باستثناء المدينة ومنطقتين قريبتين هما جوزارا وإنجيل، أصبحت الآن تحت سيطرة طالبان. في السابق كان المتمردون يتمتعون بالقيادة الكاملة لمقاطعة واحدة فقط من مقاطعات هيرات الثمانية عشرة، وهي أوبي.

وقال مسؤول كبير آخر في هرات، إن الوضع كان خطيرًا للغاية يوم الخميس، لكن بحلول الجمعة فرضت الميليشيات وقوات الأمن طوقًا حول هرات الكبرى وتم حماية المدينة ومطارها بشكل جيد.

وقال متحدث باسم طالبان إنهم سيسمحون للتجارة عبر الحدود بالاستمرار كالمعتاد من خلال نقاط استيطانية متعددة استولوا عليها في الشمال والغرب، مما سيوفر تدفقًا مربحًا للإيرادات.

الأعمال الوحشية

فقد حذرت هيومن رايتس ووتش في تقرير جديد من أن طالبان طرد المدنيين من منازلهم ونهب وحرق الممتلكات في شمال أفغانستان، في انتقام واضح لتعاونهم مع الحكومة.

وقال سكان باغ شركت في إقليم قندز إن الهجمات وقعت في أواخر يونيو، وقالت طالبان إن السكان المحليين تلقوا أوامر بالمغادرة «حفاظًا على سلامتهم» أثناء القتال ونفت الإضرار بالممتلكات.

وقالت باتريشيا جوسمان، المديرة المساعدة في آسيا في هيومن رايتس ووتش، إن الهجمات «تحذير ينذر بالسوء بشأن مخاطر الأعمال الوحشية في المستقبل».

التجارة مع إيران

ونشرت حركة طالبان، مساء الخميس، مقطع فيديو لهم عند معبر إسلام قلعة الحدودي، الشريان الرئيسي للتجارة مع إيران. ثم سيطروا بعد ذلك على معبر تورغوندي القريب المؤدي إلى تركمانستان، بما في ذلك مبان للجمارك والاستخبارات والشرطة.