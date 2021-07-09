بايدن يطالب بوتين بالتصدي للهجمات الإلكترونية الروسية

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي إلى التحرك ضدّ عمليات قرصنة بواسطة "برمجيات الفدية" مصدرها روسيا. وقال البيت الأبيض في بيان إنّ "الرئيس بايدن شدد على أهمية اتّخاذ روسيا تدابير بحق مجموعات موجودة في (على اراضيها) وتمارس" تلك العمليات. وكانت مجموعة كاسيا لتكنولوجيا المعلومات آخر ضحايا هجمات مماثلة، وهي لن تعيد تشغيل خوادمها قبل الأحد.



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