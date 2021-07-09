طالبان تعلن سيطرتها على 85% من أراضي أفغانستان

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت حركة طالبان، اليوم الجمعة، أنها باتت تسيطر على 85 بالمئة من الأراضي الأفغانية بعد سيطرتها على معبرين أساسيين مع إيران وتركمانستان إثر هجوم كبير أطلقته تزامنا مع انسحاب القوات الأميركية من البلاد.

بعد ساعات على تصريح الرئيس الأميركي جو بايدن الذي دافع فيه بشدة عن الانسحاب الأميركي، قالت طالبان، إن مقاتليها سيطروا على معبرين حيويين في غرب أفغانستان مستكملة الاستيلاء على هلال من الأراضي من الحدود الإيرانية غرباً إلى حدود الصين في شمال شرق البلاد.

ومساء الجمعة، دعا وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى ممارسة ضغط دولي من أجل إبرام اتفاق بين الحكومة الأفغانية وطالبان.

وكتب، في تغريدة على موقع تويتر، أنّ "الواقع الأمني في أفغانستان يتطلب تعزيز الضغط الدولي من أجل اتفاق سياسي يضع حداً للنزاع"، مؤكداً أن "العالم بأسره بمقدوره المساعدة عبر مواصلة هذا الضغط".

وكان عضو فريق مفاوضي طالبان شهاب الدين ديلاوار قال، خلال مؤتمر صحفي في موسكو، إن "85 بالمئة من الأراضي الأفغانية" باتت تحت سيطرة الحركة، ومن ضمنها نحو 250 إقليماً من بين 398 في البلاد.

وعلق فؤاد أمان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية بالقول "إذا كانوا (يسيطرون) على مثل هذه القطاعات من الأراضي، فلماذا إذن يقيم قادتهم في باكستان ولا يمكنهم المجيء إلى أفغانستان؟"، مضيفا "لماذا يرسلون مقاتليهم القتلى أو الجرحى إلى باكستان؟".

وخسرت القوات الأفغانية، التي باتت محرومة من الدعم الجوي الأميركي، الكثير من الأراضي لكنها أكدت الجمعة أنها استعادت أول عاصمة ولاية هاجمها المتمردون هذا الأسبوع، وهي قلعة نو (شمال غرب).

وكان الرئيس الأميركي أكد، مساء أمس الخميس، أن سقوط أفغانستان بأيدي طالبان "ليس حتمياً"، قائلاً إن السلطات الأفغانية "قادرة" على تأمين استمرارية الحكومة.

لكن حركة طالبان باتت تسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي ومعابر حدودية.