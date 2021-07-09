مصر تودع جيهان السادات بإقامة جنازة عسكرية

ابوظبي - سيف اليزيد - شيعت مصر، مساء اليوم الجمعة، جثمان جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بعد إقامة جنازة عسكرية بمنطقة "المنصة" في مدينة نصر ( شرق القاهرة).

ونشر المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، صوراً لمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة قرينته في تقديم واجب العزاء لأسرة جيهان السادات.

كانت جيهان السادات، قد توفيت صباح اليوم الجمعة، بعد صراع قصير مع المرض.

وفي وقت سابق اليوم، قالت الرئاسة المصرية في بيان إن "السيدة جيهان السادات قدمت نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة".

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.

وأصدرت جهات ومؤسسات حكومية وشخصيات برلمانية وبارزة بيانات نعي لجيهان السادات.