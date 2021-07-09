اكتشاف صلة محتملة بين التهاب القلب ولقاحات كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الجمعة، إنها وجدت صلة محتملة بين التهاب نادر جدا في القلب ولقاحي "فايزر- بيونتك" و"مودرنا" المضادين لفيروس كورونا المستجد.

ولكن الوكالة، المكلفة بمراقبة الأدوية في الاتحاد الأوروبي، شددت على أن منافع اللقاحات تفوق أي مخاطر.

ودعت لجنة السلامة التابعة للوكالة إلى ضرورة إدراج التهاب عضلة القلب والتهاب غشاء التامور المحيط بالقلب، كأعراض جانبية من اللقاحين، مضيفة أن مثل هذه الحالات تحدث عادة خلال 14 يوما من التطعيم.

وأضافت أن الحالات تحدث أكثر بعد الجرعة الثانية وبين الشبان. ويتماشى ذلك مع نتائج توصلت إليها الولايات المتحدة الشهر الماضي.

وتتضمن الأعراض لهذه الحالات ضيق التنفس وخفقان القلب وآلام الصدر.

وأوصت لجنة السلامة كذلك بألا يتم تطعيم الأشخاص الذين يعانون من متلازمة تسرب الشعيرات الدموية بلقاح "جونسون آند جونسون".