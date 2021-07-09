بايدن يطالب بوتين بالتحرك ضد هجمات إلكترونية

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طالب الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الجمعة، نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالتحرك ضد الهجمات الإلكترونية التي تقول الولايات المتحدة إن مصدرها روسيا.

وقال البيت الأبيض، في بيان، إنّ "الرئيس بايدن شدد على أهمية اتّخاذ روسيا تدابير بحق مجموعات موجودة (على أراضيها) وتمارس" تلك العمليات.

كانت مجموعة "كاسيا" لتكنولوجيا المعلومات آخر ضحايا هجمات مماثلة، وهي لن تعيد تشغيل خوادمها قبل الأحد.

وأضاف البيت الأبيض أن بايدن أبلغ بوتين، خلال اتصال هاتفي استمر لنحو ساعة، بأن واشنطن ستدافع عن نفسها ضد هجمات القراصنة عبر الإنترنت.

يأتي هذا الاتصال بعد أيام من قرصنة الأنظمة الحاسوبية لمئات الشركات في الولايات المتحدة على أيدي مجموعة "ريفل" التي يزعم أنها تنشط من الأراضي الروسية، وهو ما تنفيه موسكو.

كانت شركة "كاسيا" الأميركية، التي تعرّضت لهجوم إلكتروني ببرنامج فدية، أعلنت أن ما يقرب من 1500 شركة حول العالم تأثّرت بالعملية التي أدت إلى إغلاق مئات متاجر التسوّق السويدية.

وأفادت "كاسيا"، التي تتخذ من ميامي مقراً وتوفر خدمات تكنولوجيا المعلومات لنحو 40 ألف شركة حول العالم، بأن زبائن عملائها كانوا الضحايا الرئيسيين للهجوم، الذي طلب منفّذوه مبلغاً بعملة "بيتكوين" الرقمية يعادل قدره 70 مليون دولار أميركي مقابل إعادة البيانات التي تمّت سرقتها.

وقالت "كاسيا"، على صفحتها في الإنترنت الاثنين "فهمنا أن التأثير الإجمالي طال أقل من 1500 شركة".