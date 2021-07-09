«الجنائية الدولية» تحاكم أول متهم بجرائم حرب في دارفور

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، أن زعيماً لميليشيات «الجنجويد» سيكون أول متهم يخضع للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع المسلح في إقليم دارفور السوداني.

وسيواجه علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف باسمه الحركي علي قشيب، 31 تهمة أمام المحكمة الجنائية الدولية بينها القتل والاغتصاب والتعذيب، وفق بيان للمحكمة.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية، إن «الدائرة التمهيدية (...) أصدرت بالإجماع قراراً يؤكد جميع التهم التي وجهها المدعي العام (...) وأحالته إلى المحاكمة».

قال ممثلو الادعاء للقضاة، في مايو الماضي، إن عبد الرحمن كان «مرتكباً نشطاً» لجرائم القتل خلال الحرب في دارفور بين عامي 2003 و2004.

ونفى الرجل، البالغ 70 عاماً، والذي سلم نفسه العام الماضي، هذه الاتهامات.

كانت المدعية العامة للمحكمة، فاتو بنسودا قد قالت للمحكمة في 24 مايو، إن «ضحايا جرائم المتهم لا حصر لها»، مضيفة «تظهر الدلائل أن عبد الرحمن كان مرتكباً نشطاً عن سابق تصور وتصميم لهذه الجرائم».

وتوصلت هيئة من ثلاثة قضاة في المحكمة الجنائية، اليوم الجمعة، إلى أن «هناك أرضية صلبة للاعتقاد بأن عبد الرحمن مسؤول عن 31 تهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية»، على أن تحدد المحكمة لاحقاً موعد بدء جلسات المحاكمة.

وتقول الأمم المتحدة، إن 300 ألف شخص قتلوا ونزح 2,5 مليون خلال النزاع في دارفور.

واندلع القتال عام 2003 عندما حمل متمردون السلاح ضد الحكومة في الخرطوم.

وفي أبريل 2019 وبعد أشهر من الاحتجاجات، أطيح بالرئيس حسن البشير الذي حكم السودان لثلاثة عقود. وتطالب المحكمة الجنائية الدولية به أيضاً لمحاكمته في نزاع دارفور.