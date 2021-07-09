اتصال بايدن وبوتين بحث الممر الإنساني لسوريا ومكافحة الهجمات الإلكترونية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 9 يوليو 2021 10:23 مساءً - منذ 31 دقيقة

آخر تحديث: 9 - يوليو - 2021 11:04 مساءً

ذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أجرى الجمعة اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، حيث أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين أن عليه “التحرك” ضد المجرمين الإلكترونيين في بلاده كما أن الولايات المتحدة تحتفظ بالحق “في الدفاع عن شعبها وبنيتها التحتية المهمة”.

وجاءت المحادثة بعد أقل من شهر على لقاء الزعيمين في جنيف، حيث حذر بايدن من استمرار الهجمات الإلكترونية النابعة من روسيا على شركات وبنية تحتية أميركية.

وقال بايدن، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الجمعة، ردا على سؤال حول الاتصال مع بوتين: “إنه جرى بشكل جيد، وأنا متفائل”.

وصرح البيت الأبيض بأن “الرئيس بايدن تحدث اليوم مع الرئيس بوتين حيث أشاد الزعيمان بالعمل المشترك لفريقيهما في أعقاب القمة الأمريكية الروسية الذي أدى إلى الإجماع على استئناف نقل المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”

وأضاف أن “الرئيس بايدن أبرز حاجة روسيا للتحرك لوقف جماعات برامج الفدية التي تعمل في روسيا”. وشدد على أنه ملتزم باستمرار المشاركة في التصدي للتهديد الأكبر الذي تمثله برامج الفدية.

وتابع البيت الأبيض أن “الرئيس بايدن أكد أن الولايات المتحدة ستتخذ أي تحرك لازم للدفاع عن شعبها وبنيتها التحتية المهمة في وجه هذه التحديات المستمرة”.

وفي مطلع مايو الماضي استهدف هجوم سيبراني شركة “كولونيال بايبلاين” التي تملك أكبر شبكة لأنابيب الوقود في الولايات المتحدة ترسل البنزين ووقود الطائرات من ساحل خليج تكساس إلى الساحل الشرقي المكتظ بالسكان.