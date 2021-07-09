الجيش اليمني يكبد مليشيا الحوثي خسائر فادحة في مأرب (صور)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن الجيش اليمني، أن المليشيات الحوثية تكبدت خسائر فادحة بمعارك في الجبهة الشمالية الغربية بمأرب. وكان الجيش اليمني قد أعلن اليوم الجمعة، استعادة مواقع ومرتفعات استراتيجية في محافظة البيضاء. وقال إن خسائر وقعت في صفوف ميليشيات الحوثي بمحيط البيضاء جراء قصف للتحالف. كما أكد في وقت سابق، اليوم، أن قواته تبعد كيلومترات قليلة عن مركز المحافظة اليمنية.

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