شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يقمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية ويصيب العشرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قمع جيش المحتل الإسرائيلي اليوم، مسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية شرق قلقيلية، ما أدى إلى إصابة عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيِّل للدموع.

ونقلت مصادر فلسطينية عن الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مسؤول المقاومة الشعبية في القرية مراد شتيوي، بأن جنود المحتل أطلقوا قنابل الغاز والرصاص المعدني المغلّف بالمطاط، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق، وعولجوا ميدانياً.

وأوضح شتيوي أن جيش المحتل اقتحم منازل المواطنين واعتلى أسطح بعضها واستخدمها لقناصته الذين أطلقوا النار صوب الشبان.