شكرا لقرائتكم خبر عن نادر مصطفى نائب تنسيقية شباب الأحزاب يلتقى أهالى قرية الشبراوين بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على التواصل الدائم مع أهالى دائرتهم للتعرف على مشاكل الأهالى والعمل على حلها، ومن بين هؤلاء النواب النائب نادر مصطفى وكيل لجنة الثقافة والإعلام عن التنسيقية، الذى لم يمنعه منصبه كوكيل للجنة، أن يؤدى دوره فى التواصل مع أهالى الدائرة.

والتقى النائب نادر مصطفى بأهالى قريه الشبراوين مركز ههيا بمحافظة الشرقية لحل مشكلة مسجد الخواطرية وإعادة بناء المسجد على نفقه وزارة الأوقاف بعد التواصل مع المهندس مجدى ابو عيد مدير عام الإدارة العامة للشؤون الهندسية بالوزارة.

يثبت نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يوما بعد يوم، أنه يدركون الدور الذى أوكل إليهم أو تم انتخابهم من أجله، ومسئولياتهم تجاه وطنهم، وأنهم يعون قضايا الوطن وأهمية حماية أمنها القومى كأولوية فى مواجهة التحديات، وذلك من خلال احتكاكهم المباشر بالمواطن المصرى، والاستماع إلى مطالب أهالى دائرتهم والعمل على حلها، وهو ما ظهر جليلا خلال الفترة الماضية من النشاط الملموس لنواب التنسيقية فى دوائرهم.















