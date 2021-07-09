اخبار العالم

نادر مصطفى نائب تنسيقية شباب الأحزاب يلتقى أهالى قرية الشبراوين بالشرقية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم خبر عن نادر مصطفى نائب تنسيقية شباب الأحزاب يلتقى أهالى قرية الشبراوين بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على التواصل الدائم مع أهالى دائرتهم للتعرف على مشاكل الأهالى والعمل على حلها، ومن بين هؤلاء النواب النائب نادر مصطفى وكيل لجنة الثقافة والإعلام عن التنسيقية، الذى لم يمنعه منصبه كوكيل للجنة، أن يؤدى دوره فى التواصل مع أهالى الدائرة.

والتقى النائب نادر مصطفى بأهالى قريه الشبراوين مركز ههيا بمحافظة الشرقية لحل مشكلة مسجد الخواطرية وإعادة بناء المسجد على نفقه وزارة الأوقاف بعد التواصل مع المهندس مجدى ابو عيد مدير عام الإدارة العامة للشؤون الهندسية بالوزارة.

يثبت نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يوما بعد يوم، أنه يدركون الدور الذى أوكل إليهم أو تم انتخابهم من أجله، ومسئولياتهم تجاه وطنهم، وأنهم يعون قضايا الوطن وأهمية حماية أمنها القومى كأولوية فى مواجهة التحديات، وذلك من خلال احتكاكهم المباشر بالمواطن المصرى، والاستماع إلى مطالب أهالى دائرتهم والعمل على حلها، وهو ما ظهر جليلا خلال الفترة الماضية من النشاط الملموس لنواب التنسيقية فى دوائرهم.

 

211199020_246995440569176_2759560362711144200_n
 

 

214159945_246995187235868_2089967424965988859_n
 

 

214194467_246995147235872_2276462045199956546_n
 

 

215449984_246995313902522_852940583870028489_n
 

 

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا