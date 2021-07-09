شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى الأسبق: أزمة سد النهضة محاولة لتحجيم مصر واستقطاع حصتها المائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الرى الأسبق، على كلمة وزير الخارجية سامح شكرى بمجلس الأمن، قائلا: "الكلمة شاملة وقوية استوعبت الموقف المائى المصرى وأضرار الملء الثانى وتصرفات إثيوبيا الأحادية، حملت إنذارا كبيرا للمجتمع الدولى وإن لم يتدخل المجتمع الدولى على اعتداء إثيوبيا على حق مصر بمياه النيل سيكون لمصر كلام أخر، وأزمة السد الإثيوبى هى محاولة لتحجيم الدولة المصرية واستقطاع جزء من الحصة المائية".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مانشيت المذاع على قناة اكسترا نيوز تقديم الإعلامية رانيا هاشم: "فواقد المسار الإثيوبى قليل جدا، وباستخدامه استخداما جيدا لن يكون هناك فواقد، يوجد فى إثيوبيا جزء من مياه نهر النيل فواقده قليلة جدا، ولكن الكمية أقل والمستنقعات تقلل من وصول المياه إلى مصر والسودان، وأى مشاريع على الهضبة الاستوائية تأثيرها لا يتعدى حتى الـ5% على مصر والسودان".

وتابع: "تأثيرات التنمية المائية بإثيوبيا خطير جدا على مصر والسودان، وحتى اليوم اتفاقية مجمدة، بالرغم أن مصر لم تتوقف عن تنمية الدول ومساعداتها حتى الآن، واقترحنا على إثيوبيا استقطاب الفاقد ورفضوا تمام.