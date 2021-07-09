شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للصحافة" تنعى جيهان السادات: قدمت نموذجاً فريداً للمرأة المصرية في كفاحها وصمودها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وأعضاء الهيئة ببالغ الحزن والأسى السيدة الفاضلة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام ، مضيفا أن الراحلة قدمت على مدار حياتها نموذجاً فريداً للمرأة المصرية في كفاحها وصمودها وتحليها بالحكمة في أحلك وأصعب الظروف.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، والسيدة قرينته، ورموز وكبار رجال الدولة، قد تقدموا الجنازة العسكرية للراحلة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، التى وافتها المنية صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 88 عامًا.

وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، والسيدة قرينته واجب العزاء لأسرة الراحلة، وقراء الفاتحة للرئيس الراحل محمد أنور السادات، حيث تم دفن الجثمان بمدينة نصر بالمنصة فى قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام.