تركيا.. ارتفاع معدلات البطالة بنسبة ٢٪ خلال الشهر الماضي

محمد الفلاح - الجمعة 9 يوليه 2021

زاد عدد الباحثين عن عمل في تركيا بنحو 2 في المئة خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي وفق بيانات رسمية.



عدد العاطلين المسجلين لدى مكتب العمل التركي لطلب وظيفة بلغ 2 مليون و950 ألف و761 شخص.

وخلال الشهر نفسه ارتفع عدد الوظائف الشاغرة التي حصل عليها مكتب العمل من أصحاب العمل بنحو 51.6 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق لتسجل 179 ألف و298 وظيفة.

ووفق البيانات الرسمية يتجاوز عدد العاطلين عن العمل في تركيا 4 ملايين شخص