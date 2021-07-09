برلمانية تركية تكشف معاناة المزارعين في عهد أردوغان

محمد الفلاح - الجمعة 9 يوليه 2021

سلطت برلمانية تركية معارضة الضوء على قضية تقلص عدد العاملين بمجال الزراعة في البلاد، وتزايد عدد الأطفال العاملين.



البرلمانية عن حزب الشعب الجمهوري، موزيان شيفكين، ذكرت أن 46 ألف 923 مزارعًا توقفوا عن مزاولة النشاط الزراعي.

موزيان شيفكين قالت إنها جمعت بيانات اقتصادية واجتماعية من عدة مؤسسات ومنظمات.

وأوضحت شيفكين أن 46 ألفاً و 923 فلاحاً قد ابتعدوا عن الزراعة في العام الماضي، مضيفة أن عدد المزارعين الذي بلغ 602 ألفاً و 983 مزارعًا في عام 2020، انخفض إلى 556 ألفًا 60 في عام 2021.

وأشارت شيفكين إلى أن عدد الحيازات الزراعية المسجلة في نظام تسجيل المزارعين (ÇKS) بلغ 2 مليون و267 ألفًا و176 في عام 2016.