شكرا لقرائتكم خبر عن «الأدوية الأوروبية» ترفض الجرعة الثالثة من اللقاح والان نبدء بالتفاصيل
وردا على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قالت وكالة الأدوية الأوروبية إنه حتى الآن، لم يتم جمع بيانات كافية عن فترة الحماية من الدراسات وحملات التطعيم.
وفي وقت سابق، ذكرت الشركتان في بيان مشترك أمس الخميس، أنه بناء على البيانات المتوفرة حتى الآن فإنه من المحتمل "أن يكون من الضروري تلقي جرعة ثالثة في غضون 6 إلى 12 شهرا عقب التطعيم الكامل".
وقالت وكالة الأدوية الأوروبية إنه سيتم تقييم هذه البيانات بسرعة بمجرد توافرها، مضيفة أن الوكالة على اتصال مع المصنعين فيما يتعلق بالمعززات، من أجل اتخاذ خطوات تنظيمية في أسرع وقت ممكن، إذا لزم الأمر.
وترجح الشركتان أن تلقي جرعة ثالثة سيوفر أعلى حماية من الإصابة بكافة متغيرات كورونا المرصودة حتى الآن، بما في ذلك متغير "دلتا" المتزايد في الانتشار.
وأعلنت الشركتان أنه يُجرى أيضا تطوير نسخة معدلة من لقاحهما المشترك من نوع الحمض النووي الريبي (mRNA).
وعقب بيان "بيونتيك/فايزر"، نشرت وسائل إعلام إمريكية بيانا صادرا عن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) وهيئة "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" (CDC) جاء فيه أن الأمريكيين الذين تم تطعيمهم بالكامل لا يحتاجون حاليا إلى جرعة تعزيزية.