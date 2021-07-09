محافظة عراقية توزع غداً مئات الشقق السكنية

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة التخطيط، اليوم الجمعة، عن انجاز مجمع سكني في محافظة كركوك يضم ٣٠٠ وحدة سكنية سيتم توزيعها غدا السبت للاسر الفقيرة في المحافظة.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي، ان "المجمع السكني الذي جرى تنفيذه في اطار سياسة التخفيف من الفقر في العراق، يأتي ضمن مجموعة من المجمعات السكنية التي جرى تنفيذها في عدد من المحافظات، ووزعت على الاسر الفقيرة، من بينها مجمع سكني في محافظة واسط واخر في الديوانية، واثنان اخران في محافظة الانبار".



وأشار إلى "استمرار العمل بانجاز مجمعات اخرى في المحافظات".

