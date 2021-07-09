الانبار.. الإطاحة بإرهابيين بينهم سوري دخل العراق بطريقة غير مشروعة

وقالت الخلية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "وفقاً لمعلومات دقيقة لاحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع- قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار والتي أكدت دقة المعلومات التي زودتها بها شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة والمتضمنة وجود ثلاثة ارهابيين يحاولون دخول قضاء الفلوجة وشخص يحمل الجنسية السورية دخل العراق بطريقة غير مشروعة".وأضاف البيان، أنه "على اثر ذلك تحركت مفارز الشعبة بالتعاون مع استخبارات الفوج الثالث لواء المشاة 40 وقوة برية من اللواء باتجاه اهدافها وتم نصب كمائن للارهابيين الثلاثة في سيطرات الموظفين والتفاحة بالفلوجة والقبض عليهم وهم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

وأشارت إلى أن "القوة ذاتها تمكنت من القاء القبض على الشخص السوري الذي دخل العراق بصورة غير مشروعة في منطقة الكيلو خمسة بالانبار، وجرى تسليم الملقى القبض عليهم الى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

