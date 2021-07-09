إحباط محاولة تسلل 'داعشية' في صلاح الدين

وقال الحشد في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "قوة من اللواء ٥٢ بالحشد الشعبي، أحبطت الجمعة، تسللا لفلول داعش الإرهابي غرب قضاء طوزخورماتو".

وأضاف البيان، "جاء ذلك خلال رصد القوة محاولة لعناصر فلول داعش الإرهابي بالتسلل قرب مطار حليوة قبل أن تقوم القوة بمعالجة التسلل".

