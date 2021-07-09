انت الان تتابع خبر إحباط محاولة تسلل 'داعشية' في صلاح الدين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، عن إحباط محاولة تسلل لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة صلاح الدين.
وقال الحشد في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "قوة من اللواء ٥٢ بالحشد الشعبي، أحبطت الجمعة، تسللا لفلول داعش الإرهابي غرب قضاء طوزخورماتو".
وأضاف البيان، "جاء ذلك خلال رصد القوة محاولة لعناصر فلول داعش الإرهابي بالتسلل قرب مطار حليوة قبل أن تقوم القوة بمعالجة التسلل".
وأضاف البيان، "جاء ذلك خلال رصد القوة محاولة لعناصر فلول داعش الإرهابي بالتسلل قرب مطار حليوة قبل أن تقوم القوة بمعالجة التسلل".