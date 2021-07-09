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إحباط محاولة تسلل 'داعشية' في صلاح الدين

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بغداد - ياسين صفوان - أعلن الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، عن إحباط محاولة تسلل لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة صلاح الدين.
وقال الحشد في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "قوة من اللواء ٥٢ بالحشد الشعبي، أحبطت الجمعة، تسللا لفلول داعش الإرهابي غرب قضاء طوزخورماتو".

وأضاف البيان، "جاء ذلك خلال رصد القوة محاولة لعناصر فلول داعش الإرهابي بالتسلل قرب مطار حليوة قبل أن تقوم القوة بمعالجة التسلل".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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