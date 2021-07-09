الفرص والأرباح بانتظار مواليد هذه الأبراج!

بغداد - ياسين صفوان - يشهد هذا الاسبوع احداثا فلكية كثيرة وبارزة تطبع هذه الفترة الحدث الاول وجود الشمس في برج السرطان المائي تحديدا في العشرية الثانية، ما يعني ان مواليد الابراج المائية ستعرف مكاسب وارباحا مادية وتلتقط الفرص المناسبة وتنفتح على مستجدات مهنية غنية. التفاصيل الكاملة مع عالمة الفلك جاكلين عقيقي.



والحدث الثاني وجود الزهرة في الاسد ما يجعل مواليد الابراج النارية تتزود بطاقة كبيرة وقدرة على اجتياح كل الساحات بسحر استثنائي وبراعة في التعبير عن الذات، وهذا ما يولد ردات فعل ايجابية سواء في حياتك المهنية ام الشخصية.



الحدث الاهم والادق وجود المريخ في الاسد ليتنافر مع كوكب اورانوس في برج الثور ما يسبب مرحلة من القلق والغضب والتوتر واثارة المشاكل والانفعالات، تكون الطبيعة قاسية فتسبب موجات قاسية من الحر والجفاف وعواصف رملية وغيرها من الفياضانات والزلازل والانهيارات الترابية أو براكين أو نيران أو عنف وثورات وحروب في العالم، اضافة الى الانقلابات على بعض القيم، كما التقلبات السياسية الدولية المعقدة. وقد يشهد العالم في هذه الفترة تفكك وتقسيم دول وكذلك بداية انهيار تحالفات وتكتلات دولية.

كل الابراج سوف تتمتع بحماية فلكية هذا الاسبوع. الابراج المائية والابراج النارية والترابية والهوائية والمائية، فلا يوجد اي اعذر للتذمر. كذلك ان وجود كوكب الزهرة والمريخ في برج الاسد يجعل مواليد الابراج النارية تحتفل في مرحلة جديدة بقلب منشرح وسعادة كبيرة. كما يحمل الحظ مفاجأة او بشرى سارة او لقاء استثنائياً وفرص مهنية ومشاريع كبيرة وتوقيع عقد ربما.

بالنسبة الى حركة الكواكب، الشمس في السرطان، والزهرة والمريخ في الاسد، واورانوس في الثور، والمشتري في الحوت وزحل متراجعا في الدلو.

بالنسبة الى حركة القمر، فستكون على الشكل التالي:

سوف تعيش مواليد الابراج المائية مع وجود القمر الجديد في برج السرطان يوم السبت فتكون بداية اسبوع مشجعة على تجربة جديدة ورغبة بالسفر والترويج لافكارهم. فترة ايجابية تعني المزيد والمزيد من الحظ والمكاسب والاعمال المزدهرة لمواليد السرطان والعقرب والحوت، لينتقل بعدها القمر الى برج الاسد يومي الاحد والاثنين، فتحلق مواليد الحمل والاسد والقوس وتبدو مفعمة بالنشاط والتغيير في حياتها.

بعدها ينتقل القمر الى برج العذراء يومي الثلاثاء والاربعاء، ما يعني فترة استثنائية من الحظ لكل من مواليد الثور والعذراء والجدي، وتكون عطلة الاسبوع مميزة للابراج الهوائية مع انتقال القمر الى الميزان يومي الخميس والجمعة، ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من السرطان، ما يجعل مواليد الابراج الهوائية الجوزاء والميزان والدلو تتحمس لكل جديد وتدير اعمالها بنجاح واطمئنان وتكثف تحركاتها وتدعم اقوالها بالبراهين.