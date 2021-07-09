سوريا ترد على قرار مجلس الأمن بشأن 'إدخال المساعدات'

مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ، وعقب تمديد الآلية لستة أشهر، قال إن "سوريا ترفض هذه الآلية المسيسة لما تمثله من انتهاك لسيادتها ووحدة أراضيها وللعيوب الجسيمة التي شابت عملها والفشل في ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها وليس إلى الارهابيين".وأوضح صباغ خلال جلسة مجلس الأمن إن "الوفدين الروسي والصيني ووفود أخرى بذلت جهودا لتسليط الضوء على جوانب تخدم هدف تحسين الوضع الإنساني وإيصال المساعدات إلى محتاجيها من داخل سوريا".

وأضاف أن "الدول الغربية أصرت على تجاهل تلك الجوانب وركزت جهودها فقط على تمديد "آلية إدخال المساعدات" التي تخدم أجنداتها".

وقال صباغ إنها بذلك تجدد تأكيد "لامبالاتها بمعاناة الشعب السوري ومواصلتها انتهاك سيادة سوريا ومحاصرة شعبها".



وكان مجلس الأمن الدولي وافق اليوم بالإجماع، على القرار 2585 الخاص بتوصيل المساعدات إلى سوريا.

وبذلك يمدد المجلس توصيل المساعدات إلى سوريا عبر معبر باب الهوى مع تركيا، وينص القرار على تسليم المساعدات عبر المعبر لـ 6 أشهر قابلة للتجديد ستة أشهر أخرى.

