زيارة جديدة.. 4 ملفات على أجندة مبعوث بايدن للشرق الأوسط

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي هادي عمرو إلى إسرائيل وفلسطين يوم الأحد، في مهمة جديدة بين الطرفين.

وقال مسؤولون إسرائيليون لموقع "أكسيوس" الأمريكي إن عمرو سيصل المنطقة يوم الأحد لإجراء محادثات مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة والمسؤولين الفلسطينيين.

وكان عمرو زار فلسطين وإسرائيل أكثر من مرة مؤخرا.

ولكن الموقع الأمريكي قال: "ستكون هذه الزيارة الأولى لمسؤول أمريكي كبير منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وتأتي أيضًا في الوقت الذي تمر فيه السلطة الفلسطينية بأزمة سياسية داخلية عميقة بسبب مقتل الناشط السياسي نزار بنات على يد قوات الأمن".

وأضاف: "خلال الزيارة التي تستغرق أسبوعا، من المتوقع أن يلتقي هادي عمرو، نائب مساعد وزيرة الخارجية للشؤون الإسرائيلية الفلسطينية، بمسؤولين من وزارة الخارجية الإسرائيلية، ومكتب رئيس الوزراء، ووزارة الدفاع".

وتابع: "ومن المتوقع أن يلتقي في رام الله بالرئيس الفلسطيني محمود عباس ومسؤولين حكوميين آخرين".

ونقل عن مسؤولين إسرائيليين أن "أحد أسباب الرحلة هو السماح لعمرو بمناقشة سياسات الحكومة الإسرائيلية الجديدة بشأن الضفة الغربية وغزة".

وقال: "على وجه التحديد، من المتوقع أن يبحث إعادة إعمار قطاع غزة وآلية الأمم المتحدة الجديدة لتحويل الأموال إلى غزة مع الالتفاف على حماس".

وأضاف: "كما يتوقع المسؤولون الإسرائيليون أن يثير مسألة هدم الجيش الإسرائيلي للمنازل الفلسطينية في الضفة الغربية، وهي ممارسة انتقدتها إدارة الرئيس جو بايدن مؤخرًا".

وتابع: "في رام الله، من المتوقع أن يناقش عمرو مقتل "بنات" والحملة التي تلتها من قبل قوات الأمن ضد المتظاهرين، الذين دعا الكثير منهم عباس إلى الاستقالة".

وكانت إدارة بايدن انتقدت السلطة الفلسطينية سرا وعلانية منذ وفاة "بنات"، والتي جاءت بعد أن اعتقلته قوات الأمن الفلسطينية الشهر الماضي.

ودعا مسؤولون أمريكيون إلى تحقيق شفاف وضغطوا على الرئيس عباس ومساعديه للمضي قدما في الإصلاحات.

ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية على أسئلة الموقع حول رحلة عمرو.