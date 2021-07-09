أزمة المترجمين الأفغان.. البنتاجون يرحب باستضافتهم ويبحث البدائل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يدرس البنتاجون عدة مواقع خارج أفغانستان يمكن أن ينقل إليها آلاف المترجمين بينما ينتظرون الحصول على تأشيرات الدخول للولايات المتحدة.

وقال الرئيس جو بايدن، الخميس، إن الولايات المتحدة ستبدأ إجلاء الأفغان الذين ساعدوا القوات الأمريكية خلال الحرب إلى جانب عائلاتهم، هذا الشهر.



لكن بحسب موقع "ذا هيل" الأمريكي، كانت تفاصيل الأماكن التي سيذهبون إليها وعملية الإجلاء قليلة، مع حديث بايدن فقط عن أن رحلات الترحيل ستبدأ في وقت لاحق من هذا الشهر إلى منشآت أمريكية موجودة خارج الولايات المتحدة القارية أو في بلدان أخرى.

وقال بايدن: "رسالتنا لهؤلاء النساء والرجال واضحة: هناك موطن لكم في الولايات المتحدة، إن اخترتم ذلك. سنقف بجواركم، كما وقفتم بجوارنا".

وحث مشرعون على إيواء الأفغان على الأراضي الأمريكية بجزيرة جوام، وأفادت "رويترز" الأسبوع الماضي بأن الولايات المتحدة تتفاوض مع كازاخستان وأوزباكستان وطاجيكستان لاستقبال اللاجئين بالوقت الراهن.

الخميس الماضي، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع جون كيربي، إن هناك "عدة" منشآت أمريكية بالخارج تؤخذ في الاعتبار بالإضافة إلى منشآت تستخدمها الولايات المتحدة بالدول المضيفة.

وأمر بايدن في أبريل/نيسان بانسحاب كامل للقوات من أفغانستان، مما مهد الطريق أمام انتهاء أطول حرب أمريكية بحلول الذكرى الـ20 لهجمات 11 سبتمبر/أيلول الإرهابية، التي كانت محرك الغزو الأمريكي في الأساس.