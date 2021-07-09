لقاء فرنسي أمريكي بالسعودية لبحث أزمة لبنان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عقدت السفيرتان الفرنسية والأمريكية في لبنان آن غريو ودوروثي شيا اجتماعات ثلاثية مع نظرائهما في السعودية لبحث الوضع في لبنان.

وأعلنت السفيرتان في بيان مشترك أن هذه المبادرة تَلَت الاجتماعات الثلاثية لكلّ من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود التي عُقِدت في 29 يونيو/حزيران الماضي، على هامش مؤتمر قمة مجموعة العشرين، في مدينة ماتيرا في إيطاليا.

وأكّدتا الحاجة الماسّة إلى حكومة تتمتع بصلاحيات كاملة تكون ملتزمة وقادرة على تنفيذ الإصلاحات، حسبما ذكر البيان الأمريكي- الفرنسي المشترك، اليوم الجمعة.

وقال البيان إن السفيرتين "أشارتا إلى أنّ الحكومتين الفرنسية والأمريكية، وكذلك شركاء آخرين يعتمدون التوجه نفسه، ويقومون بمواصلة تقديم المساعدة الطارئة إلى الشعب اللبناني بما في ذلك الدعم الصحي والتعليمي والغذائي".

كذلك، شدّدت السفيرتان غريو وشيا على أنّ إجراءات ملموسة يتّخذها قادة لبنان لمعالجة عقود من سوء الإدارة والفساد ستكون حاسمة لإطلاق دعم إضافي من فرنسا والولايات المتحدة والشركاء الإقليميين والدوليين.

وتوجهت سفيرتا فرنسا وأمريكا في لبنان، الخميس، إلى المملكة العربية السعودية للقاء المسؤولين ومناقشة الوضع اللبناني.

وأعلنت السفارة الفرنسية، في لبنان، أن السفيرة الفرنسية ستركز خلال لقاءاتها على ضرورة تشكيل المسؤولين اللبنانيين حكومةً فعالة وذات مصداقية، تعمل على تحقيق الإصلاحات الضرورية لمصلحة البلاد، ووفق تطلّعات الشعب اللبناني.

